OM : En Angleterre, Greenwood l’a fait halluciner !

Arnaud De Kanel

Mason Greenwood fait le bonheur de l'OM depuis le début de la saison. L'attaquant anglais a très vite conquis la Ligue 1, lui qui a toujours eu un temps d'avance depuis ses débuts. A l'âge de 6 ans, il avait d'ailleurs laissé de marbre un recruteur de Bradford City, le club de sa ville natale.

Recruté à prix d'or par l'OM cet été, Mason Greenwood répond présent sur le terrain. L'Anglais est avec Bradley Barcola, le joueur le plus décisif en Ligue 1. Véritable phénomène en Angleterre avant son affaire judiciaire, Greenwood a impressionné dès le plus jeune âge. A six ans, les recruteurs étaient déjà à ses pieds. Clive Michallat, recruteur pour Bradford City, raconte dans les colonnes de La Provence ce dimanche.

«Il bougeait beaucoup comme Ryan Giggs»

« C’était il y a plusieurs années, mais il me semble que c'était hier. J'ai repéré Mason lors d'un tournoi d'été local. Il jouait pour une équipe appelée Idle Juniors. Il bougeait beaucoup comme Ryan Giggs. En fait, je me souviens avoir pensé qu'il ne courait pas mais semblait se moquer des joueurs adverses. À l'époque, il était déjà remarquable qu'il puisse utiliser ses deux pieds. À 6 ans ! », confie-t-il au sujet de Mason Greenwood. Une action est restée dans sa mémoire.

«Mason a pris le ballon à son gardien et a dribblé cinq ou six joueurs comme s'ils n'étaient pas là»

« Une semaine plus tard, j'ai emmené le directeur de l'académie à une séance d'entraînement. Mason a pris le ballon à son gardien et a dribblé cinq ou six joueurs comme s'ils n'étaient pas là. Avec le directeur de l'académie, nous nous sommes regardés avec incrédulité. Il est ensuite venu à notre académie pour s'entraîner. Il avait moins de 7 ans mais il était tellement bon qu'il s'est entraîné avec nos moins de 10 ans ! », a ajouté Clive Michallat. Mason Greenwood serait bien inspiré d'en faire autant ce dimanche soir face au PSG pour entrer définitivement dans le cœur des supporters de l'OM.