OM : De Zerbi lance un avertissement à Wahi

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté l'été dernier pour assurer la succession de Pierre-Emerick Aubameyang, Elye Wahi est loin de répondre aux attentes. Au plus mal depuis sa signatures à l'OM, l'avant-centre de 21 ans peine à se montrer efficace sur le terrain et forcément, sa place est de plus en plus menacée. Ce vendredi en conférence de presse, Roberto De Zerbi a pointé du doigt son implication aux entrainements.

Etincelant lors de ses débuts chez les professionnels, Elye Wahi n'arrive pas à retrouver la même efficacité. En effet, il traverse une situation difficile depuis son arrivée à l'OM, alors que le club olympien a retrouvé une bonne dynamique. L'avant-centre de 21 ans a vu Roberto De Zerbi lui préférer Neal Maupay dans son onze de départ lors des dernières rencontres. Une situation dangereuse pour Wahi. Ce dernier est prévenu : il faut faire ses preuves à l'entraînement.

Neal Maupay révèle ce qui fait la différence pour rejoindre l'OM. Prêt à briller au cœur de la compétition ? ⚽

➡️ https://t.co/yL1vnFPcRY pic.twitter.com/XczPRPIrLS — le10sport (@le10sport) December 13, 2024

Wahi pas assez impliqué à l'entrainement ?

Déjà en difficulté au RC Lens, Elye Wahi n'a pas su relever le niveau à l'OM pour le moment. Présent en conférence de presse, à la veille du match face au LOSC, Roberto De Zerbi a tenu à lui faire passer un message. « Le sérieux, depuis le premier jour, a toujours été à 100%. Il faut aussi parler de l'habitude de pousser à l'entrainement. Il faut passer ce palier, arriver à considérer l'entrainement comme un match. Si tu y arrives, tu es toujours prêt » déclare l'Italien.

Wahi est en retard sur Maupay

Recruté en tant que numéro 9 également, Neal Maupay a déjà montré de belles choses, qui ont séduit Roberto De Zerbi. L'entraîneur a déjà expliqué qu'il se basait souvent sur ce qu'il se passait lors des séances d'entraînement. « Kondogbia, Hojbjerg, Rabiot, Maupay ont de l'avance sur Rowe ou Wahi, mais c'est lié à l'âge et l'expérience. Quand tu l'as tu comprends que ça t'aide » poursuit le technicien italien.