OM : Clash avec Benatia, Clauss se lâche

Jonathan Clauss a été proche de la sortie lors du dernier mercato hivernal. Son attitude avait suscité des crispations en interne, notamment chez Mehdi Benatia. Le conseiller sportif de Pablo Longoria s'en était pris publiquement à son joueur. Actuellement en Allemagne pour participer à l'Euro, le joueur de l'OM ets revenu sur ces tensions.

Jonathan Clauss a vécu des derniers mois tendus. Le joueur de l'OM s'était retrouvé dans le collimateur de Mehdi Benatia et de Pablo Longoria, qui ont tenté de le vendre cet hiver. « Je suis arrivé au mois de novembre, on m'a mis en garde sur deux-trois joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là » avait confié l'ancien international marocain. Lors d'un entretien accordé au Carré, Jonathan Clauss est revenu sur cet épisode.

Clauss revient sur son hiver agité

« Après ce match de Monaco, on a parlé de moi comme simulateur de blessure, c’est là où ça m’a fait grincer des dents. Je n’ai jamais triché. Pendant 6 mois, j’ai joué 2 mois blessé. Contre Monaco, je prends un mini coup au genou mais qui tape au mauvais endroit et si je ne peux plus courir, je ne peux plus courir. C’est très radical. Je sors prématurément, je pense que ce geste a été mal interprété. Peut-être que l’accumulation de choses, ça a été pour eux la goutte d’eau qui a fait déborder le vase et qui a remis en cause mon intégrité et ma valeur au sein du club. Voilà pourquoi j’ai été mis sur le marché des transferts » a confié Clauss.

« En 10 minutes c’était réglé »