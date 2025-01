OM : C’est confirmé, Greenwood change d’équipe !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Peu après son arrivée à l’OM l’été dernier, Mason Greenwood a entamé des démarches afin de changer de nationalité sportive. Accusé de violence conjugale et d’agression sexuelle, l’attaquant âgé de 23 ans a vu les portes de la sélection anglaise se fermer devant lui et devrait désormais représenter la Jamaïque, pays de son père.

Au mois d’août dernier, la presse anglaise indiquait que Mason Greenwood avait entamé des démarches afin de changer de nationalité sportive. Le joueur de l’OM a connu une seule sélection avec l’Angleterre, et a donc la possibilité de représenter un autre pays. En ce sens, il souhaite porter les couleurs de celui de son père, la Jamaïque.

La sélection anglaise ne veut pas d’un retour de Greenwood

Depuis les accusations de violence conjugale et d’agression sexuelle sur sa compagne dont il a fait l’objet, l’Angleterre a décidé de fermer les portes de la sélection à Mason Greenwood. Bien que les accusations aient été abandonnées et ses débuts réussis à l’OM, le Daily Star assure que la Fédération anglaise de football lui aurait fait savoir qu’il ne serait plus jamais sélectionné avec les Three Lions.

Greenwood va jouer pour la Jamaïque

Selon le Daily Star, Mason Greenwood serait donc allé au bout de sa démarche et représenterait désormais la Jamaïque. Si les Reggae Boyz ont deux matchs amicaux le mois prochain, les 7 et 10 février contre Trinité-et-Tobago, l’OM ne l’aurait pas autorisé à y participer, ces rencontres n'ayant pas lieu lors d'une période de trêve internationale.