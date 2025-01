Officiel : L'OM annonce le transfert d'un crack !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est désormais officiel. Ce vendredi, Anderlecht a officialisé la venue d'Enzo Sternal. Pur produit de la formation marseillaise, l'attaquant de 17 ans s'est engagé jusqu'en 2027 avec le club bruxellois. Avant d'intégrer l'équipe première, le joueur va devoir prouver sa valeur avec les jeunes du groupe. Il portera le numéro 28.

Des paroles aux actes. Mécontent de sa situation à l’OM, Enzo Sternal a plié bagages durant ce mercato hivernal. Au grand dam de Roberto de Zerbi et de la direction marseillaise. Considéré comme l’un des plus grands espoirs du club et vainqueur de la Coupe Gambardella la saison dernière, le jeune attaquant de 17 ans s’est engagé avec Anderlecht jusqu’en 2027. Le club belge a officialisé la nouvelle ce vendredi.

C'est fait pour Sternal !

« Enzo s'est désormais engagé avec le RSC Anderlecht et il rejoindra dans un premier temps nos RSCA Futures. Au Sporting, il portera le maillot floqué du numéro 28 » peut-on lire sur le site internet de l'équipe mauve et blanc. Responsable du centre de formation du RSC Anderlecht, Tim Borguet a dit tout le bien qu’il pensait de Sternal au cours d'un entretien accordé au média du club.

Anderlecht savoure après ce transfert

« Enzo Sternal fait partie d'une génération française prometteuse. C'est un milieu de terrain offensif qui peut évoluer aussi bien en position centrale que sur le flanc gauche. Enzo combine sa créativité avec de l'efficacité. C’est un meneur de jeu techniquement doué qui attire le jeu vers lui. Ajoutez à cela une bonne mentalité et beaucoup de maturité pour son jeune âge, et vous savez que Enzo est un joueur qui a l'ADN de Neerpede dans les pieds. Son avenir sous nos couleurs débute maintenant » a-t-il confié. Comme le précise La Minute OM sur X, le club phocéen dispose d’une priorité de rachat ainsi que d’un pourcentage à la revente.