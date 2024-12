Mercato - OM : Pogba reçoit une proposition improbable

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Annoncé dans les quatre coins de l'Europe, en MLS, mais aussi en Arabie Saoudite, Paul Pogba fait parler aussi de lui... en Russie. Le Torpedo Moscou, par le biais de son directeur sportif, a officialisé son intérêt pour le milieu de terrain, dont le retour en compétition est attendu pour le mois de mars.

Paul Pogba se fait discret en cette fin d’année. Alors que le procès qui porte son nom se déroule sans lui, le milieu de terrain enchaîne les déplacements. Dernièrement, il a été aperçu à Dubaï, mais aussi aux États-Unis. Le joueur s’entretient physiquement en attendant son retour prévu en mars prochain. Mais pour l’heure, l’identité de sa prochaine équipe demeure un mystère. Aucune négociation concrète n’a lieu, et ce feuilleton ne se résume qu’à des rumeurs pour l’instant.

Pogba donne sa priorité à l'Europe

L’Arabie Saoudite et la MLS pourraient être des destinations de choix pour Pogba. Mais selon les informations de L’Equipe, le joueur n’a pas encore tiré un trait sur l’équipe de France et envisage de poursuivre sa carrière en Europe. L’OM pourrait sauter sur l’opportunité, même si Mehdi Benatia n’a pas voulu s’emballer. « Pogba est un joueur de la Juventus, je ne me permets pas de commenter » avait-il déclaré à Tuttosport. Mais depuis, son contrat avec la Juve a été résilié et le champion du monde 2018 est désormais libre comme l’air. Cela donne d’ailleurs des idées à des équipes exotiques.

Un club russe débarque

Pensionnaire de deuxième division russe, le Torpedo Moscou n’exclut pas de passer à l’action cet hiver. « Pogba au Torpedo ? Ce serait une bombe ! Il est actuellement sans club. Nous allons bien sûr étudier sa candidature. C’est une légende du football. Il peut encore être utile. Tout d’abord, je vais parler au président de Torpedo pour lui exposer nos projets et commencer à travailler. Nous travaillons au Torpedo pour obtenir un bon résultat » a confié Ari, directeur sportif du club, au cours d’un entretien à RB Sport. Peu de chances que cette option convienne à Pogba.