Mercato - OM : Le grand attaquant est annoncé !

Fraîchement recruté par l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire, Neal Maupay vient donc pour concurrencer Elye Wahi à la pointe de l’attaque marseillaise cette saison. Mais l’ancien Niçois l’avoue : il va démarrer la saison en tant que doublure, c’est bien Wahi qui sera le buteur providentiel de l’OM.

L’OM a révolutionné son secteur offensif cet été sous la houlette de son nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi. Le club phocéen a attiré de nouveaux profils tels que Mason Greenwood, Elye Wahi, Valentin Carboni, Jonathan Rowe ainsi que Neal Maupay, qui a été le dernier à débarquer à l’OM en toute fin de mercato estival. Arrivé en provenance d’Everton sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire (6M€ + 3M€ de bonus), le buteur français de 28 ans est déjà fixé sur son rôle à l’OM.

Wahi, « le numéro un »

Lors de sa conférence de presse de présentation la semaine passée, Neal Maupay a clairement indiqué qu’Elye Wahi serait le buteur titulaire à la pointe de l’attaque de l’OM, et que lui ne serait que sa doublure : « La concurrence avec Elye ? C'est un jeune attaquant qui a beaucoup de talent, il a été signé en tant que numéro un. Je suis là pour lui faire concurrence, l'aider, je pense que je peux le faire progresser. C'est sain, je m'entends super bien avec lui », lâche l’ancien joueur de l’OGC Nice et de l’ASSE.

« On travaille ensemble »

Et Maupay a affiché un discours similaire sur le même sujet mardi soir, sur les ondes de Maritima : « Elye, c’est un jeune attaquant très talentueux, qui a une très grande marge de progression. Si il me voit à côté de lui travailler dur, marquer des buts, ça va le pousser. Moi, quand je vois qu'il est bon ça va me pousser aussi. On travaille ensemble à l’entraînement sur des exercices de finition devant le but ». Reste à savoir si Elye Wahi assumera ce statut de grand attaquant attendu à l’OM.