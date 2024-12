Mercato : L’OM tient déjà «le nouveau Ben Arfa» ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis le début de la saison, les satisfactions sont nombreuses à l'OM. Arrivé cet été sous une pluie de polémiques, Mason Greenwood est à ranger dans cette catégorie. L'ancien buteur de Manchester United s'appuie sur ses qualités naturelles pour débloquer les situations. Mais pour Eric di Méco, il doit faire plus et se distinguer d'un Hatem Ben Arfa, qui se reposait, lui aussi, sur son talent.

Il n’y a pas de juste milieu avec Mason Greenwood. Cette saison, le buteur anglais a touché le brillant et le cataclysmique comme face au PSG le 27 octobre dernier. Malgré tout, les statistiques dessinent son impact considérable à l’OM. Le joueur reste le meilleur buteur de son équipe et rend de précieux services à Roberto de Zerbi.

« Comme Hatem Ben Arfa, il peut faire plus »

Sur RMC, Eric Di Méco a noté des similitudes entre Greenwood et un ancien de l’OM, un certain Hatem Ben Arfa. « Greenwood n’est pas parfait, il est agaçant. On se dit comme un Hatem Ben Arfa qu’il peut faire plus, mais il a déjà inscrit neuf buts. Il est déjà très prolifique » a confié l’ancien joueur marseillais.

Un avertissement est lancé !

Présent aussi sur le plateau du Super Moscato Show, Stephen Brun a souhaité aussi mettre en lumière l’aspect dilettante de son jeu. « Il y a des rencontres avec l’OM où il a été nonchalant, transparent en termes d’impact et d’attitude » a confié l’ancien basketteur.