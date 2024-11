Mercato : L’OM relance le transfert d'un médaillé aux JO ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM va profiter du mercato hivernal pour renforcer le côté droit de sa défense. La direction aurait déjà plusieurs pistes en tête, notamment celle menant à Kiliann Sildillia. Le joueur de Fribourg avait déjà été ciblé par la direction marseillaise lors du dernier mercato estival, mais l'intérêt n'avait abouti à aucun transfert. Une nouvelle chance s'offre à Pablo Longoria.

Jonathan Clauss a laissé un grand vide à l’OM. Parti pour l’OGC Nice, l’international français n’a pas été remplacé, que ce soit par Ulisses Garcia ou Pol Lirola. Le club marseillais est en souffrance dans ce secteur et l’accent sera mis sur le recrutement d’un arrière droit lors du prochain mercato d’hiver.

OM : Le terrible constat sur ce transfert à 8M€ https://t.co/kBFPkPPgHX pic.twitter.com/ndH9B41KyG — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Un arrière droit est recherché

Selon les informations de La Tribune OM, Roberto de Zerbi devrait se réunir avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia pour faire connaître ses besoins. Mais d’ores et déjà, plusieurs pistes ont été activées. Un latéral polyvalent serait recherché et un dossier estival aurait été relancé.

Le nom d'un premier joueur a fuité

Médaillé d’argent lors des derniers Jeux Olympiques organisés à Paris, Kiliann Sildillia serait suivi par l’OM à en croire le compte marseillais. Mais des doutes existent sur le rythme du joueur, cantonné au banc des remplaçants depuis le début de la saison. Le coach de Fribourg Christian Streich lui préfère l’expérimenté Lukas Kübler.