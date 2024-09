Mercato explosif à l’OM, le changement est validé

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, l’OM a réalisé un mercato estival extrêmement ambitieux, avec les arrivées de nombreux nouveaux joueurs. Le talentueux Roberto De Zerbi a également débarqué sur le banc du club phocéen, et réalise de très bons débuts à Marseille. Pour Jocelyn Gourvennec, cet OM version 2024-2025 est bien meilleur comparé aux saisons précédentes.

L’OM réalise un début de saison canon. En quatre matchs disputés, le club marseillais a réussi à obtenir dix points, et se trouve désormais deuxième du classement de Ligue 1 derrière le PSG, et à égalité avec l’AS Monaco. Ce samedi soir, Marseille a réussi un beau coup en triomphant de l’OGC Nice (2-0) au Vélodrome, dans une rencontre très globalement maîtrisée. Avec un mercato estival ambitieux et surtout avec l’arrivée de Roberto De Zerbi à sa tête, cet OM semble promis à une belle saison.

OM : Il annonce la fin de son calvaire après son transfert https://t.co/6cQAurgKKn pic.twitter.com/o5N5gc2Cnd — le10sport (@le10sport) September 15, 2024

« Le recrutement n’avait pas été à la hauteur d’un recrutement de Marseille »

Présent au micro de l'émission Stephen Brunch sur RMC ce dimanche, l’ancien entraîneur du FC Nantes Joccelyn Gourvennec s’est exprimé avec optimisme sur la qualité de l’OM en 2024-2025. « Si on revient un an en arrière, l’OM venait de perdre les trois joueurs les plus créatifs (Ünder, Payet, Sanchez) et le recrutement n’avait pas été à la hauteur d’un recrutement de Marseille. Il y a un an, on avait une équipe assez peu créative. Il y avait Harit mais en fin de saison tu t’aperçois que tu n’es pas bien classé, parce que ton recrutement n’a pas été à la hauteur et ton équipe n’était pas très surprenante », a d’abord confié Gourvennec.

« Je pense qu’ils sont mieux armés cette année »

« Aujourd’hui c’est différent. Greenwood fait un bon début de saison. Maupay va apporter sa grinta. Wahi reste un joueur de talent, comme Carboni. Ils ont modifié leur effectif avec des plans de jeu différents. Je pense qu’ils sont mieux armés cette année », conclut celui qui a également officié sur le banc du LOSC.