Le vestiaire de l’OM fait passer un message au PSG

Vainqueur lors de la réception de l’OGC Nice samedi (2-0), l’OM reste au contact du PSG, qui s’est imposé quelques heures plus tard au Parc des Princes contre Brest (3-1). Interrogé sur les ambitions du club cette saison, Ismaël Koné a exprimé son souhait de voir Marseille être le plus haut possible, à la première place.

C’est la grande question de ce début de saison, l’OM sera-t-il capable de suivre le rythme du PSG ? Après sa victoire face à l’OGC Nice samedi après-midi (2-0), Marseille a provisoirement pris la tête du championnat, avant que Paris ne s’impose contre Brest quelques heures plus tard (3-1), son quatrième succès en autant de rencontres et qui compte deux points d’avance sur l’OM.

L’OM veut « rêver »

Si la saison est encore longue, pour l’OM comme pour le PSG, Roberto De Zerbi estime que ce n’est pas une erreur de « rêver, nous rêvons, comme les supporters, mais il faut regarder la réalité en face. La réalité est que nous avons beaucoup changé en quelques mois. Nous avons encore une grande marge de progression. Nous devons donc nous concentrer sur ce que nous pouvons améliorer. Mais les supporters doivent rêver. Il faut croire et être assez fort pour représenter Marseille. Mais les supporters doivent rêver, et moi aussi je veux rêver. »

« Si le plus haut possible, c'est d'être premier, alors c'est ce qu'on veut »

Un discours également tenu par Ismaël Koné, qui a l’ambition de terminer le plus haut possible avec l’OM : « C’était important de prendre trois points et d'être leader, on en était conscients. Notre objectif, c'est d'aller le plus haut possible. Et si le plus haut possible, c'est d'être premier, alors c'est ce qu'on veut. On savait qu'on avait une opportunité, c'est pour ça que je dis qu'il fallait gagner ce soir. Mais les trois points sont importants chaque week-end. Ce soir, c'était crucial pour finir premiers et continuer ainsi, pour s'habituer à cette place », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Le Phocéen.