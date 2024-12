Mercato : Après le PSG, Salah est attendu à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mohamed Salah au PSG, bientôt une réalité ? Selon plusieurs sources proches du dossiers, les deux parties se seraient rapprochées et un accord en fin de saison ne serait pas impossible. Selon Eric Di Méco, le club parisien réaliserait un gros coup en recrutant l'attaquant de Liverpool. L'ancien international français aurait en tout cas aimé le voir du côté de Marseille.

Quelle est la part d’info et d’intox dans le dossier Mohamed Salah ? Contactée par L’Equipe, une source proche du dossier assure que l’attaquant de Liverpool a de grandes chances de rejoindre le PSG la saison prochaine. D’autres journalistes évoquent une possible manœuvre du joueur pour obtenir un meilleur contrat chez les Reds. Et si l’on se fie aux paroles de Nasser Al-Khelaïfi, la seconde option semble la plus probable. « Ce n’est pas vrai. C’est un joueur fantastique et incroyable, mais nous ne l’avons jamais considéré, pour être honnête. Nous savons que tous les clubs aimeraient l’avoir, mais cette rumeur à notre sujet est tout simplement fausse » a déclaré le dirigeant parisien.

« C’est un grand homme »

Pour Eric di Méco, le PSG doit foncer sur Salah si l’occasion se présente. « Le PSG a les moyens de se payer Salah.. Ce joueur est exceptionnel, regardez ce qu’il fait cette année. De la génération qui a été championne d’Europe à Liverpool, avec un jeu enthousiasmant et des mecs qui faisaient des efforts, il ne reste plus que lui et Van Dijk. Tu le regardes, il galope tout le temps, il se défonce sur le terrain, n’est jamais blessé, et a l’air d’être un mec extraordinaire. C’est un grand homme. Tu as besoin d’un mec comme ça au PSG » a confié l’ancien joueur sur RMC.

« Si l’OM avait des moyens... »

Natif de Marseille et grand fan de l’OM, Di Méco aurait été ravi de le voir rejoindre la cité phocéenne. « Si l’OM avait des moyens, je serais parti le chercher en voiture pour ne pas qu’il se perde et je lui explique ce qu’il faut aller voir » a-t-il lâché durant le Super Moscato Show.