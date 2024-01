L'OM snobé par «l'un des meilleurs du championnat» ?

Amadou Diawara

Pour renforcer davantage le couloir gauche de sa défense, l'OM penserait à miser sur Bradley Locko lors de ce mercato hivernal. Toutefois, le latéral gauche de Brest préférerait finir la saison dans son club. Interrogé sur son coéquipier, Brendan Chardonnet a affirmé que Bradley Locko était l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste.

D'ici la fin du mercato hivernal, la direction de l'OM aimerait boucler la signature d'un nouvel arrière gauche. Renan Lodi ayant fui vers l'Arabie Saoudite du côté d'Al Hilal. Dans cette optique, Pablo Longoria aurait identifié le profil de Bradley Locko. Toutefois, le défenseur du Stade Brestois préférerait finir la saison dans son club actuel.

«Il est assez fou dans son jeu»

Avant d'affronter le PSG ce dimanche soir, Brendan Chardonnet s'est livré sur Bradley Locko lors d'un entretien accordé à RMC Sport . Et à en croire le capitaine de Brest, le crack de 21 ans fait partie du gratin de la Ligue 1. « On va dire semi-découverte parce qu'on l'avait vu un peu l'année dernière. Mais là, il s'est vraiment imposé cette saison. Comme pour Marco (Bizot), je pense que c'est l'un des meilleurs défenseurs gauche du championnat » , a affirmé Brendan Chardonnet, avant d'en rajouter une couche.

«Parfois on se prend la tête à deux mains, mais...»