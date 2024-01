L’OM va boucler un deal à 6M€

Arnaud De Kanel

Revenu de son prêt d'un an et demi à Botafogo début janvier, Luis Henrique a profité des multiples absences pour être titularisé dans le choc face à l'AS Monaco. Beaucoup plus intéressant qu'à ses débuts, l'ailier brésilien ne devrait malgré tout pas rester puisque les négociations au sujet de son transfert seraient en bonne voie.

Luis Henrique est de retour à l'OM depuis début janvier. Pressenti sur le départ depuis, l'ailier brésilien est encore à Marseille et il a même été titularisé par Gennaro Gattuso samedi soir pour ce qui ressemblait fortement à son dernier match sous les couleurs phocéennes.

Henrique attendu au Brésil

Depuis qu'il est revenu à Marseille, Luis Henrique a toujours privilégié un retour aux sources, au Brésil. Après Botafogo, il devrait cette fois-ci s'engager du côté de l'Atletico Mineiro d'après les informations de Téléfoot puisque un accord serait proche d'être trouvé.

Un transfert à 6M€ pour Henrique