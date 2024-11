L’OM réalise un coup historique avec ce renfort !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une semaine après l’humiliation au Vélodrome contre le PSG (0-3), l’Olympique de Marseille a su réagir en s’imposant sur la pelouse du FC Nantes ce dimanche (1-2). Un nouveau succès à l’extérieur qui permet à Roberto De Zerbi, arrivé cet été, de marquer l’histoire avec son nouveau club.

Une victoire décisive. Humilié sur sa pelouse le week-end dernier lors du Classique face au PSG (0-3), l’OM s’est bien repris en s’imposant contre Nantes (2-1) dimanche. Un succès qui permet à la bande à Roberto De Zerbi de revenir à hauteur de l’AS Monaco et de devenir le nouveau dauphin du leader parisien. Nommé sur le banc cet été, l’entraîneur italien réalise un sacré coup.

Les débuts historiques de Roberto De Zerbi à l’extérieur

Si le bilan de l’OM à domicile est perfectible, difficile en revanche de faire mieux en dehors de la cité phocéenne. Comme le souligne Stats du Foot sur X, le club a remporté cinq de ses six premiers déplacements d'une saison en Ligue 1 pour la troisième fois après 1998/99 et 2020/21. Roberto de Zerbi est par ailleurs devenu le premier entraîneur de l'histoire à gagner cinq de ses six premiers matchs à l'extérieur sur le banc de l’OM.

« Je tenais à ce qu'on ait vingt points en dix matches »

Roberto De Zerbi avait donc de quoi être satisfait ce dimanche : « Je suis content du match de l'équipe, de la réaction après la défaite difficile contre le Paris-SG (0-3, dimanche dernier). Je tenais à ce qu'on ait vingt points en dix matches, ça ne veut rien dire car il reste beaucoup de journées mais le chemin parcouru signifie quelque chose. L'OM a fini huitième la saison dernière et nous sommes maintenant deuxièmes, avec la deuxième meilleure attaque, un très grand potentiel et une marge de progression énorme. »