L'OM prend une décision cash avec les supporters

Alexis Brunet

Tout n'est pas rose actuellement à l'OM. Le club phocéen est enlisé dans une crise, notamment à cause de ses supporters. Le climat est très tendu entre certains groupes, et le président marseillais, Pablo Longoria. Bien que la situation soit un peu problématique, le dirigeant espagnol n'évoque pas un éventuel programme de réformes du supportérisme local.

Le 23 juin 2023, Marcelino devenait officiellement le nouveau coach de l'OM. Trois mois plus tard le coach espagnol n'est déjà plus l'entraîneur de Marseille. Ce dernier a décidé de quitter son poste, à la suite d'une réunion houleuse entre dirigeants et supporters.

Zeroual opposé à Longoria

Au cours de cette réunion, qui a eu lieu le 18 septembre dernier, le ton est monté entre certains représentants de supporters, et les dirigeants marseillais. Un homme sort du lot du côté des fans, il s'agit de Rachid Zeroual. Le leader des South Winners est actuellement l'un des plus fervents opposants à Pablo Longoria.

Longoria ne veut pas réformer le supportérisme local