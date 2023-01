«L’OM leur a roulé dessus», l’enflammade est totale pour Guendouzi et ses potes

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Troisième du championnat à la mi-saison, l’OM avance très bien et est toujours dans la course pour le titre. Avec cinq points de retard sur le PSG, le club marseillais peut se mettre à rêver. Daniel Riolo, éditorialiste pour RMC, reconnaît que le collectif est huilé du côté de l’OM qui a « roulé » sur Lorient le week-end dernier.

L’été dernier, quelques semaines après son arrivée à l’OM, Igor Tudor se faisait siffler par le Stade Vélodrome pour sa grande première en Ligue 1. Plusieurs mois plus tard, la situation a bien changé. L’OM réalise le deuxième meilleur début de saison de son histoire et le jeu pratiqué par les hommes d’Igor Tudor a convaincu tous les habitués du Vélodrome. A mi-championnat, le club olympien est troisième de Ligue 1, à cinq petits points du leader, le PSG.

Igor Tudor maîtrise son sujet

Pablo Longoria et Javier Ribalta peuvent se réjouir de leur choix, la patte Igor Tudor est en train de prendre. Avec six victoires de rang en Ligue 1, l’OM avance vite et met la pression sur les deux clubs à l’avant. Même si l’équipe marseillaise peut encore être amenée à bouger d’ici la fin du mercato (Matteo Guendouzi pourrait partir, un milieu offensif est attendu), Igor Tudor parvient à concerner tout son effectif. Ce qui plaît à Daniel Riolo.

«Longoria et Tudor, ça marche super bien»