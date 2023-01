Proche de Sampaoli, il a réclamé le départ de Tudor à l’OM

Thomas Bourseau

Étant pourtant une pierre angulaire de l’entrejeu de l’OM que ce soit sous Jorge Sampaoli ou à présent sous la houlette d’Igor Tudor, Matteo Guendouzi ne serait pas aussi proche avec son entraîneur qu’avec son prédécesseur croate. Pire, le Français aurait milité pour le retour de Sampaoli.

Jorge Sampaoli avait noué une liaison de confiance et une certaine proximité avec divers cadres de son effectif jusqu’à son départ en juin dernier. Ce fut également le cas de Matteo Guendouzi qui, comme Gerson ou Jordan Amavi, aurait eu une prise de bec avec le successeur de Sampaoli sur le banc de l’OM, à savoir Igor Tudor.

Guendouzi en discussions avec un club anglais

Et il se pourrait que Matteo Guendouzi ne s’éternise pas à l’OM en raison notamment de la présence de Igor Tudor. L’Équipe fait part ces dernières heures de discussions entre un club anglais dont l’identité n’a pas filtré et le clan Guendouzi. Une offre concrète aurait été soumise à Guendouzi, suffisamment alléchante pour forcer l’international français à la prendre en considération.

Guendouzi pas proche de Tudor, il aurait milité pour le retour de Sampaoli