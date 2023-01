Ça s’emballe sur le mercato pour cette star de Tudor à l’OM

Thibault Morlain

Durant ce mercato hivernal, l’OM a déjà acté plusieurs départs avec les prêts de Luis Suarez et Isaak Touré, ainsi que la vente de Gerson. Mais voilà que cela pourrait encore bouger sur la Canebière dans le sens des sorties. Depuis quelques jours, le nom de Matteo Guendouzi résonne de plus en plus sur le marché des transferts et voilà que cela s’agiterait pour le vice-champion du monde de l’OM.

A l’été 2021, Pablo Longoria est allé chercher Matteo Guendouzi à Arsenal, alors indésirable aux yeux de Mikel Arteta. Un choix payant puisque pour seulement 11M€, l’OM s’est offert un joueur aujourd’hui essentiel dans le schéma d’Igor Tudor. Parti à la Coupe du monde avec l’équipe de France, Guendouzi est aujourd’hui de retour sur la Canebière. Mais cela pourrait n’être que de courte durée. En effet, le joueur de l’OM suscite de gros intérêts en ce mercato hivernal.

La Premier League à fond sur Guendouzi

Selon les informations de L’Equipe , l’avenir de Matteo Guendouzi, pourtant sous contrat jusqu’en 2025, pourrait s’écrire loin de l’OM. En effet, l’ancien d’Arsenal serait très courtisé en Premier League. Des discussions se tiendraient depuis début décembre avec un club anglais, dont l’identité n’a pas filtré, et cela se serait accéléré dernièrement. Guendouzi aurait alors reçu une offre qui le ferait actuellement vraiment réfléchir pour son avenir. Il n’empêche que pour le moment, l’OM n’aurait rien reçu de son côté pour le moment, mais cela pourrait arriver d’ici le 31 janvier…

Des retrouvailles avec Emery à Aston Villa ?

Quel est alors ce club de Premier League intéressé par Matteo Guendouzi ? Comme développé par le quotidien sportif, du côté de l’OM, on soupçonnerait Aston Villa. Et il y a des raisons d’y croire… En effet, le club basé à Birmingham voudrait frapper fort sur ce mercato hivernal et des places pourraient se libérer au milieu de terrain avec notamment le départ de Morgan Sanson. Et Aston Villa a également un autre atout de taille pour convaincre Matteo Guendouzi : Unai Emery. Les deux se sont connus du côté d’Arsenal et le courant est immédiatement passé entre l’entraîneur espagnol et le milieu de terrain français. Faut-il alors s’attendre à des retrouvailles ?