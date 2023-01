Platini, Messi… Toutes les infos mercato du 10 janvier

La rédaction

Alors que le mercato hivernal vient d'ouvrir ses portes, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Macron veut remplacer Le Graët, Platini réfléchir

Ça bouge dans les coulisses de la plus haute instance du football français ! Lundi soir, sur RMC Sport , Daniel Riolo a confirmé les intentions du gouvernement, à l'initiative du président Emmanuel Macron, de remplacer Noël Le Graët à la fête de la FFF. Le Président de la République ferait de Michel Platini sa priorité, mais ce dernier hésiterait encore : « Michel Platini, dans une sorte de posture gaullienne, veut qu’il y ait un mouvement populaire et politique. Pour lui dire: 'Toi qui as dirigé l’UEFA, toi qui as été à deux doigts de diriger la FIFA si on ne t’avait pas trahi... Certes la FFF c’est moins important que ces deux institutions mais vu l’état de notre FFF, viens la reprendre'. Je le répète, Emmanuel Macron est entré en contact avec lui et je pense qu’il va réfléchir », précise Riolo.



PSG : L'Inter Miami ouvre la porte à Messi

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi négocie actuellement une prolongation. Mais l'Inter Miami envisage également de le recruter libre l'été prochain, et le manager de la franchise, Phil Neville, a évoqué le dossier : « N'importe quel accord pour un DP (Designated Player, chaque équipe de MLS peut compter un joueur sortant du cadre du salary cap, ndlr) de ce niveau, c'est compliqué. Ça prend du temps. Pourquoi pas ? Je crois que cela pourrait arriver. Les joueurs du monde entier considèrent la MLS comme une grande ligue. Si Messi vient, je serais heureux car j'aime jouer avec les meilleurs et apprendre d'eux », a-t-il indiqué.



PSG : Sergio Rico parti pour rester

Annoncé avec insistance dans le viseur du Milan AC ces derniers jours pour un prêt de six mois, Sergio Rico devrait finalement rester au PSG. Selon les révélations de Sky Italia, les négociations seraient au point mort, la direction milanaise ayant décidé d'attendre calmement le retour de Mike Maignan, avec Ciprian Tătărușanu qui va assurer l’intérim.



OM : Longoria veut recruter un milieu offensif