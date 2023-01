Affaire Le Graët : Macron a trouvé son successeur, ça discute

Guillaume de Saint Sauveur

Déjà en contact avec Michel Platini afin de lui proposer le poste de Noël Le Graët à la tête de la Fédération Française de Football, le président de la République, Emmanuel Macron, semble donc avoir fait son choix. Mais de son côté, Platini hésite encore…

Le règne de Noël Le Graët à la tête de la FFF pourrait bientôt prendre fin ! À en croire les dernières révélations de L’EQUIPE confirmées lundi soir par Daniel Riolo dans l’After Foot, le gouvernement, avec en tête de liste le président Emmanuel Macron, envisagent de confier le poste à Michel Platini. Un rendez-vous entre l’ancien patron de l’UEFA et Amélie Oudéa-Castéra, Ministre des Sports, est d’ailleurs prévu le mois prochain. Mais qu’en est-il dans l’esprit de Platini ?

« Il ne sait pas s’il a envie de revenir »

Daniel Riolo a lâché quelques précisions sur les coulisses du dossier sur RMC Sport : « Michel Platini, a priori, n’avait rien à voir avec cette histoire. Il est tranquillement en retraite chez lui à Cassis et il joue au golf. Il a gagné sa bataille judiciaire contre les amis de Gianni Infantino qui lui ont volé sa vie et sa carrière en 2015. C’est un homme qui est blessé, qui ne sait pas s’il a envie de revenir dans le foot ou pas. Son entourage lui dit 'pas trop', lui ne sait pas. En tout cas, le plus souvent il dit 'non' plutôt que 'oui'. Mais personnellement j’ai le sentiment que la porte n’est pas totalement fermée », explique-t-il.

