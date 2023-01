Mercato : La décision radicale du PSG

Arthur Montagne

Bien que le mercato hivernal vienne d'ouvrir ses portes, il semblerait que le PSG n'ait pas décidé de se montrer particulièrement actif. Le club de la capitale devrait être très calme durant le mois de janvier. En conférence de presse, Christophe Galtier a d'ailleurs confirmé qu'il n'y aurait pas de recrue sans départ. L'entraîneur du PSG compte bien s'appuyer sur ses jeunes.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la priorité du PSG à court terme et de boucler certaines prolongations de contrat. Celle de Marco Verratti est déjà réglée puisque l'Italien a étendu son bail jusqu'en 2026. Marquinhos, Presnel Kimpembe, Lionel Messi voire Sergio Ramos pourraient suivre. En attendant, le club de la capitale devrait être assez discret lors du mercato d'hiver comme l'a expliqué Christophe Galtier.

Sans départ, pas de recrue au PSG

« Ce n'est pas une stratégie. De très bons jeunes sont formés, certains sont partis et on les retrouve au plus haut niveau. C'était une volonté de réduire l'effectif pour créer de l'espace sur nos jeunes talents. Ils ont été très intéressants en Coupe de France. Il faut qu'ils soient encadrés par des joueurs d'expérience. Lors du mercato hivernal, il n'y aura pas d'arrivées s'il n'y a pas de départs », assure l'entraîneur du PSG en conférence de presse. Côté départs, Pablo Sarabia pourrait d'ailleurs être concerné puisque, selon nos informations, un club a dégainé une offre pour l'international espagnol et le PSG ne ferme pas la porte à une vente.

Galtier va s'appuyer sur ses jeunes