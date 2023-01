Mercato : Il débarque enfin à l’OM, son entourage s’enflamme

La rédaction

Quelques mois seulement après son premier échec, Pablo Longoria a réussi à boucler l’arrivée de Ruslan Malinovskyi, qui ne jouait plus trop à l’Atalanta. L’Ukrainien rejoint donc l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée à 10M€, à laquelle devraient s’ajouter près de 3M€ de bonus.

Bien avant le début du mercato hivernal, Pablo Longoria avait décidé d’offrir au moins un renfort offensif à Igor Tudor, qui a vu Luis Suarez partir et Amine Harit se blesser gravement au genou. C’est désormais fait, puisque Ruslan Malinovskyi a rejoint l’OM en provenance de l’Atalanta et pourrait être dans le groupe dès ce mercredi face à Troyes.

L’OM tient sa première recrue, ses grands débuts déjà fixés ? https://t.co/IABMysVpkB pic.twitter.com/GnR6N6SqDp — le10sport (@le10sport) January 10, 2023

« Je porterai le maillot de Marseille avec honneur »

Les réactions ont été nombreuses après sa signature et Ruslan Malinovskyi s’est dit très heureux d’avoir rejoint l’OM, via son compte Instagram . « Je porterai le maillot de Marseille avec honneur. Passion, respect, détermination à gagner. Je promets de toujours jouer avec le cœur. Rendez-vous au stade » a écrit l’Ukrainien, qui portera le numéro 18 à l’OM.

« Ruslan passe dans l’un des clubs les plus forts de France ! »

Même son de cloche du côté de son entourage, avec Sergey Serebrennikov qui semble être ravi de voir Malinovskyi rejoindre l’OM. « Ruslan passe dans l’un des clubs les plus forts de France ! » a écrit sur Instagram celui qui a joué les intermédiaires dans les négociations avant l’Atalanta. « C'est une étape majeure dans un club avec une grande histoire et des ambitions encore plus grandes. Il est sûr de ravir les fans marseillais et de remporter de nombreux trophées avec l'équipe ».

« Marseille est un club ambitieux, tout comme l’est Ruslan »