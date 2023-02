L’OM lance un avertissement très clair au PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sèchement battu par l’OGC Nice au Vélodrome dimanche soir, l’OM ne s’est pas vraiment rassuré à trois jours de la réception du PSG en Coupe de France. Mais Mattéo Guendouzi, le milieu de terrain phocéen, relativise sur cette défaite et assure que son équipe sera prête pour la réception du rival parisien.

L’OM était forcément attendu au tournant dimanche soir pour la réception de l’OGC Nice et la grande première de sa nouvelle recrue Vitinha (22 ans, recruté pour 32M€ durant le mercato hivernal). Mais les hommes d’Igor Tudor se sont finalement inclinés devant leur public (1-3), avec une copie pas franchement rassurante dans son ensemble. D’autant que l’OM affrontera le PSG mercredi soir en Coupe de France…

« On ne va rien lâcher »

Interrogé en zone mixte après la rencontre, Mattéo Guendouzi a décrypté la prestation de l’OM face aux Aiglons : « Dans l’ensemble, je pense qu’on aurait mérité un meilleur résultat. Ils ont été plus réalistes que nous parce qu’on a eu nettement plus d’occasions qu’eux. Ils n’ont eu que trois, quatre ou cinq situations et ont réussi à marquer sur des situations où on aurait pu mieux défendre pour suivre le ballon ou sortir sur le joueur qui va tirer. C’est dommage parce que ça met un coup d’arrêt à cette série, on était sur une dynamique. On ne va rien lâcher et on va travailler pour être prêts mercredi » , indique Guendouzi, faisant donc référence au choc à venir face au PSG en Coupe de France.

« On sera prêt »