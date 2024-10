L’OM enflamme le mercato, le PSG va trembler ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, en clôture de la 9ème journée de Ligue 1, l’OM accueille le PSG au Vélodrome pour le premier Classique de la saison. Si les Parisiens restent favoris sur le papier, l’ancien défenseur Sylvain Armand estime que le rapport de force s’est équilibré, notamment en raison du gros mercato estival réalisé par le club phocéen.

Si la saison dernière, le PSG n’avait laissé aucune chance à l’OM, le club marseillais a soif de revanche. Défait à deux reprises par son rival parisien en 2023-2024, Marseille entend bien se rattraper ce dimanche soir au Vélodrome.

L’OM s’est considérablement renforcé cet été

L’OM accueille Paris à l’occasion de la 9ème journée de Ligue 1, et pourrait revenir à égalité de points avec le leader parisien en cas de victoire. Fort d’un mercato estival extrêmement ambitieux malgré l’absence de coupe d’Europe, mais aussi de l’arrivée de Roberto De Zerbi, cet OM remanié est-il en capacité de renverser le PSG ? Pour Sylvain Armand, ce Classique sera en tout cas plus serré que par le passé.

« Ça peut changer beaucoup de choses »

« Oui je pense que ça va être plus serré cette année. Marseille a très bien recruté et a fait venir un très grand entraîneur, et ça peut changer beaucoup de choses. J’espère que ça sera plus serré pour que ça fasse un très grand match », a ainsi lâché l’ancien joueur (2004-2013) au micro de l’émission Rothen S’enflamme sur RMC ce vendredi.