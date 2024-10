Un «grand joueur» à l’OM, De Zerbi s’explique !

Axel Cornic

A deux jours du choc très attendu face au Paris Saint-Germain, Roberto De Zerbi s’est présenté face à la presse. L’occasion pour lui d’aborder plusieurs dossiers importants à l’Olympique de Marseille et notamment la défense, un secteur plein d’incertitudes qui n’apporte pas vraiment satisfaction depuis le début de la saison.

Le Classico marque toujours un tournant dans une saison, mais cette fois ça s’annonce assez spécial pour Roberto De Zerbi. Pour son tout premier derby face au PSG, le coach de l’OM va devoir faire des choix importants et tous les yeux sont tournés vers la défense ou plusieurs joueurs sont candidats à une titularisation pour ce dimanche.

« C'est quelqu'un qui est vraiment très important pour nous »

C’est le cas de Geoffrey Kondogbia, absent face à Montpellier pour des raisons personnelles et qui a souvent été replacé dans l’axe de la défense à l’OM. « C'est quelqu'un qui est vraiment très important pour nous. Il est intelligent, il est en forme. C'est un grand joueur tant en dehors que sur le terrain. Il est vraiment impeccable » a expliqué Roberto De Zerbi au sujet du milieu de terrain de formation, dans la conférence de presse de ce vendredi.

« J'essaie de mettre les joueurs les plus forts et après on voit la position dans laquelle il faut qu'ils jouent ce jour-là »

« Après, on a d'autres options. On a Cornelius, on a Balerdi, Meite, Brassier. Avec lui, évidemment, qui nous apporte quelque chose d'un peu différent » a poursuivi l’entraineur de l’OM. « Après, au milieu du terrain, on a aussi Rabiot et Hojbjerg qui sont deux grands joueurs. Donc moi j'essaie toujours de faire mes choix en essayant de faire le moins d'erreurs possible, mais toujours en essayant d'aligner les joueurs les plus forts sur le terrain, selon moi à ce moment-là. Donc ce que j'essaie c'est vraiment de mettre les joueurs les plus forts et après on voit la position dans laquelle il faut qu'ils jouent ce jour-là ».