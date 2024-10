OM : Problème avec Greenwood, De Zerbi l’interpelle en public !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé cet été à l’OM dans des circonstances particulières, Mason Greenwood réalise un très bon début d’aventure dans la Cité Phocéenne. A 23 ans, l’Anglais se démarque comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1, mais avant de recevoir le PSG pour le Classique, Roberto De Zerbi a affirmé en attendre davantage de la part de son numéro 10.

Le premier Classique de la saison approche à grands pas. Ce dimanche soir (20h45), l’OM, actuel 3ème de Ligue 1, reçoit le PSG, leader du championnat, au Vélodrome. Un véritable choc en clôture de la 9ème journée, qui laisse entrevoir de belles promesses. Si le club de la capitale possède ce statut de favori, Marseille a de sérieux arguments à faire valoir. Et l’un d’entre eux pourrait se nommer Mason Greenwood.

Mason Greenwood rayonne à l’OM

Arrivé cet été en provenance de Manchester United, le numéro 10 marseillais réalise un très bon début de saison. Auteur de 6 buts en 8 matchs de Ligue 1 cette saison, l’ailier anglais est rapidement devenu l’un des hommes clé du système de Roberto De Zerbi à l’OM. Avec un premier Classique face au PSG, Mason Greenwood pourrait définitivement gagner le cœur des supporters marseillais en réalisant un gros match contre le rival parisien. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, le coach italien a cependant tenu à interpeller le phénomène de 23 ans.

« Il est vraiment très bon, mais il peut être encore plus complet »

En effet, s’il reconnaît qu’il détient un grand talent, Roberto De Zerbi attend encore plus de la part de son numéro 10 : « J’attends encore plus de lui. C’est un joueur différent des autres. Il est vraiment très bon, mais il peut être encore plus complet, encore plus un joueur d’équipe. Il doit travailler sur la phase sans ballon. Mais il est jeune, il est humble, très disponible. Il peut devenir un joueur total. Mon travail, c’est de faire progresser les joueurs ».