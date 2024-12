L’OM crie au scandale, c’est «catastrophique» !

Thomas Bourseau

Cette saison, l’OM ne s’est pas gardé de dire ce qu’il pensait de l’arbitrage lorsque ça n’allait pas dans son sens. La preuve avec le match nul concédé contre le LOSC samedi dernier (1-1). Les critiques envers le corps arbitral ont irrité Christophe Dugarry qui a vidé son sac sur les ondes de RMC.

Déjà, Medhi Benatia s’était publiquement plaint de l’arbitrage d’OL-OM (2-3) en septembre dernier. Le conseiller sportif de l’Olympique de Marseille a une nouvelle fois fait part de son mécontentement dimanche sur son compte X concernant les décisions de Willy Delajod (1-1) en likant un post critique à ce sujet.

«En gros, on compte sur l’arbitre pour rester dans le match»

En conférence de presse dans la foulée du match nul concédé par l’OM contre le LOSC, Roberto De Zerbi s’était montré très remonté envers le corps arbitral. Ce qui n’est pas un épisode isolé de la communication de l’Olympique de Marseille cette saison. C’est cette fréquence qui agace tout particulièrement Christophe Dugarry.

« J’en ai marre que l’on explique que c’est de la faute de l’arbitre si Marseille est aussi catastrophique (…). En gros, on compte sur l’arbitre pour rester dans le match. C’est l’arbitre qui a laissé l’OM dans le match, les Marseillais doivent perdre 4-1, ils sont catastrophiques ».

«Ils doivent se faire éclater face à Lille»

Le champion du monde 98 et ex-attaquant de l’OM a fait passer un message clair à l’institution phocéenne sur les ondes de RMC lundi soir. « Si vous voulez vous plaindre de l’arbitrage qui est en votre défaveur, jouez un peu mieux au foot, montrez autre chose. Les coups de sifflets sourient aux audacieux. Et quand tu es aussi faible, aussi frileux et que tu montres aussi peu de choses à domicile, je suis désolé, ils doivent se faire éclater face à Lille ». Reste à savoir si la mise en garde de Christophe Dugarry fera son effet sur les futures prestations de l'OM.