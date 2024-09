L’OM a retourné sa veste à cause de Greenwood ?

Jean de Teyssière

Le mercato de l’OM a une nouvelle fois été très animé et il n’est pas encore terminé, l’arrivée d’Adrien Rabiot étant imminente. Mais le transfert qui a le plus défrayé la chronique est celui de Mason Greenwood. Son passé judiciaire l’a vite rattrapé, ce qui choque les associations de défense des femmes, qui se souviennent d’un club engagé dans cette problématique de violences faites aux femmes.

Cinq buts en quatre matchs, les débuts de Mason Greenwood à l’OM sont très réussis d’un point de vue statistique. En revanche, concernant l’image de l’OM, c’est peut-être pas le meilleur pari à faire. Accusé de violences conjugales et viol par sa compagne, la plainte a été retirée depuis mais les photos et vocaux restent, ce qui ulcère les associations de défenses des femmes victimes de violences.

Rabiot : Le vestiaire de l'OM déjà en feu ! https://t.co/rGztRsH1eZ pic.twitter.com/WBALDr9muN — le10sport (@le10sport) September 16, 2024

Quand l’OM s’engageait dans la lutte contre les violences faites aux femmes

Eric Florentino, directeur adjoint de l’association Solidarité Femmes 13 explique dans So Foot être déçu par l’OM dans le recrutement de Mason Greenwood : « On a déjà exprimé notre étonnement durant le recrutement de Greenwood, d’autant plus que le club s’était engagé avec nous à faire des actions de sensibilisation et même d’hébergement des femmes victimes de violences au moment du confinement. »

«L’OM ne voit que la bonne opportunité»

« Ce qui nous occupe aujourd’hui, ce n’est pas Mason Greenwood, mais c’est la position du club qu’on interroge, poursuit Eric Florentino. Manchester United a eu manifestement la volonté de l’exclure du club, en vertu de la perception morale des événements. Et nous, on se retrouve dans la situation où cette perception morale des évènements n’a visiblement aucune prise. C’est-à-dire que le club de l’Olympique de Marseille ne voit que la bonne opportunité, dans cette histoire. » L'OM espérait sans doute que la polémique sur Mason Greenwood retombe rapidement alors qu'elle commence à s'étirer depuis son arrivée le 18 juillet dernier.