L'OM a recruté un roc, mais «c'est insuffisant» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En réussissant à recruter Adrien Rabiot en septembre dernier à la surprise générale, l'OM a mis le doigt sur un milieu de terrain de talent. L'international français fait partie des grands noms qu'il semblait impossible de faire venir à Marseille auparavant. Mais depuis le début de la saison, il ne répond pas vraiment aux attentes placées en lui d'après Jérôme Rothen.

Auteur d'un mercato de folie l'été dernier, l'OM a conclu cette période en accueillant Adrien Rabiot dans ses rangs. C'était une grande surprise au vu des demandes salariales du Français après son départ de la Juventus. Mais à en croire Jérôme Rothen, Adrien Rabiot n'est pas à son meilleur niveau aujourd'hui.

L'OM ne cesse de surprendre ! Un transfert inattendu pourrait se profiler avec le RC Lens... 🔄

➡️ https://t.co/H1CssWN4zW pic.twitter.com/2X1Qxm8KY2 — le10sport (@le10sport) December 7, 2024

«C'est un joueur qui dégage beaucoup de force»

Au vu de son expérience et de son palmarès, Adrien Rabiot est un gros coup pour l'OM. L'international français a choisi de relancer sa carrière en Ligue 1 et forcément, son arrivée à Marseille a fait couler beaucoup d'encre. « L'emballement était justifié quand il est arrivé, parce qu'un joueur de ce standing là, avec un palmarès long comme le bras, voire comme les deux bras, Marseille avait du mal à l'avoir ces dernières années ; et là ils ont réussi à faire Rabiot. Les planètes se sont alignées, tant mieux pour eux. Mais après, il ne fallait pas oublier non plus qui était réellement Rabiot. Je ne dis pas qu'il est un joueur moyen. C'est un grand joueur, mais de l'ombre. T'attends pas de Rabiot qu'il marque des buts, qu'il donne des passes décisives. T'attends une influence sur le jeu, les ressorties de balles, pour conserver le ballon aussi, parce qu'il joue très bien avec son corps, et surtout dans le placement. Son expérience et son apport dans le vestiaire sont aussi importants », déclare Jérôme Rothen dans Rothen s'enflamme sur RMC.

«J'attendais beaucoup mieux d'Adrien Rabiot»

En manque de rythme au début, Adrien Rabiot ne parvient toujours pas à convaincre les supporters et les observateurs. « Je ne remets pas en doute son arrivée, au contraire, je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour l'OM de l'avoir, mais pour le moment, c'est insuffisant. C'est un joueur qui dégage beaucoup de force avec le ballon, c'est un roc, mais après dans la créativité, on attend quand même mieux, plus de certains joueurs que d'Adrien Rabiot. J'attendais beaucoup mieux d'Adrien Rabiot » poursuit Rothen.