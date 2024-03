Le verdict tombe pour l’OM, il lance un avertissement

Hugo Chirossel

Après avoir éliminé Villarreal au tour précédent, l’OM sera opposé au Benfica Lisbonne en quarts de finale de la Ligue Europa. Au lendemain du tirage au sort, Roger Schmidt s’est exprimé sur la double confrontation face à Marseille. Le technicien allemand se méfie des Olympiens, mais a tout de même affiché ses ambitions dans la compétition.

Malgré sa défaite sur la pelouse de Villarreal jeudi soir (3-1), l’OM a tout de même obtenu sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa, grâce à sa large victoire à l’aller (4-0). Et au prochain tour, c’est le Benfica Lisbonne qui sera l’adversaire des Olympiens, qui de son côté s’est qualifié face aux Glasgow Rangers. Tenus en échec à l’aller (2-2), les Lisboètes se sont imposés au retour (0-1).

L’OM a enfin recruté son grand attaquant ? https://t.co/OrFIKHQ0qL pic.twitter.com/nlzJIXGeGd — le10sport (@le10sport) March 16, 2024

« Il n’y a plus d’adversaires faciles quand on est en quarts de finale d’une compétition européenne »

Au lendemain du tirage au sort, Roger Schmidt s’est exprimé sur la double confrontation à venir contre l’OM. « Il n’y a plus d’adversaires faciles quand on est en quarts de finale d’une compétition européenne. Marseille est un très bon club, expérimenté dans le football continental. On a eu l’expérience d’affronter Toulouse et on sait que les équipes françaises ont beaucoup d’individualités de qualité », a déclaré l’entraîneur du Benfica Lisbonne, dans des propos relayés par Foot Mercato .

« C’est notre nouvel objectif en Ligue Europa, être la meilleure équipe et battre Marseille »