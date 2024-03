OM : Gasset a trouvé le joueur idéal ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce samedi, Jean-Louis Gasset en a notamment profité pour évoquer la situation de Bamo Meité, régulièrement utilisé au poste de latéral droit alors qu'il s'agit d'un défenseur central de formation. Mais le technicien français ne tarit pas d'éloges pour l'ancien joueur de Lorient.

Gasset s'enflamme pour Meité

« Vous l'avez vu à Villarreal, en seconde mi-temps on est passé à quatre défenseurs. Jonathan a joué un peu plus offensif sur le côté droit et c'est lui qui a joué latéral droit contre Nantes. Il a dépanné. Bien sûr que je sais que son rôle est axial. Mais c'est un joueur polyvalent », lâche l'entraîneur de l'OM en conférence de presse avant d'en rajouter une couche.

«J'appelle ça un couteau suisse»