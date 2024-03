Un joueur de l’OM interpelle Gasset

Hugo Chirossel

Alors que l’on pensait qu’il repartirait après son prêt d’un an et demi à Botafogo, Luis Henrique a finalement été conservé par l’OM, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2025. Une opportunité que le Brésilien âgé de 22 ans compte bien saisir, afin de prouver à Jean-Louis Gasset qu’il peut compter sur lui.

Même lui a probablement été surpris. Arrivé en septembre 2020 à l’OM, Luis Henrique était reparti au Brésil lors de l’été 2022, où il a été prêté à Botafogo. Après y avoir passé un an et demi et alors que la tendance était plutôt à ce qu’il reparte, l’ailier brésilien âgé de 22 ans a finalement convaincu les dirigeants marseillais de le conserver. Une opportunité qu’il compte mettre à profit.

«Montrer que le coach peut compter sur moi»

« Je crois qu'il compte sur moi, Jean-Louis Gasset compte sur moi. En effet, les premiers jours, j'ai eu un petit peu de temps de jeu. Ce qui était pour moi une surprise, après j'en ai eu un petit peu moins en effet. Et là, il me semble que je reprends un petit peu de temps de jeu. Et c'est quelque chose que je n'avais pas. Par exemple, si on regarde au tout début, il y a un peu plus de deux ans en arrière, je n'avais pratiquement pas de temps de jeu, donc j'ai des opportunités. Il va falloir que je donne le maximum de moi-même pour vraiment montrer que le coach peut compter sur moi. Et donc il va falloir que je montre ça sur le terrain », a confié Luis Henrique ce samedi en conférence de presse.

«Il fait partie des joueurs offensifs sur qui je compte»