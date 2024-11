Le PSG a traumatisé l’OM, il passe aux aveux

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Vendredi soir à l’occasion de la réception d’Auxerre, l’OM va retrouver le Stade Vélodrome, deux semaines après la gifle reçue face au PSG. Présent en conférence de presse à la veille de cette rencontre, Pol Lirola a avoué que la semaine qui a suivi le Classique a été très compliquée pour les Olympiens.

La défaite contre le PSG (0-3) a laissé des traces à l’OM. Les Olympiens voulaient montrer que l’écart de niveau entre les deux équipes s’était resserré, mais ont vite été rattrapés par la réalité. Un revers difficile à digérer, d’autant plus qu’il s’est produit au Stade Vélodrome.

« Il y avait une ambiance très compliquée »

« C’est vrai qu’après cette défaite face au PSG, la semaine de travail suivante, avant la rencontre à Nantes, a été très très difficile pour nous. Il y avait une ambiance très compliquée. On savait que c’était une défaite qui n’était pas comme les autres. C’était devant notre public, mais aussi la manière dont elle s’est passée », a confié Pol Lirola ce jeudi en conférence de presse.

« On a vraiment envie de faire un gros match au Stade Vélodrome »

L’OM a réagi le week-end dernier en s’imposant à Nantes (1-2) et veut maintenant renouer avec la victoire à domicile vendredi contre Auxerre : « On a montré une réponse d’homme face à Nantes, ce n’était pas facile à faire après cette défaite face au PSG. On a vraiment envie de faire un gros match au Stade Vélodrome pour rendre un petit peu aux gens tout ce qu’ils ont perdu ce soir-là. »