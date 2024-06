Le Maroc répond pour ce joueur de l’OM

Hugo Chirossel

Comme cela avait déjà été le cas lors de la trêve internationale du mois de mars, Amine Harit n’a pas été convoqué par Walid Regragui pour les deux matchs du Maroc contre la Zambie et le Congo, en éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Interrogé sur son absence, le sélectionneur des Lions de l’Atlas s’est un peu agacé d’une question à propos du meneur de jeu de l’OM.

Contrairement à Azzedine Ounahi, qui était titulaire, Amine Harit n’a pas participé à la victoire du Maroc face à la Zambie vendredi dernier (2-1), dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Depuis la Coupe d’Afrique des Nations, le meneur de jeu de l’OM, déjà absent lors de la trêve internationale du mois de mars, n’a plus été convoqué par Walid Regragui en sélection.

« J’avais le choix entre Harit et Brahim (Diaz) et j’ai choisi Brahim »

Après la victoire du Maroc contre la Zambie, Walid Regragui a répondu à une question d’un journaliste à propos de l’absence d’Amine Harit. « Des joueurs de pénétration on en a. Eliesse (Ben Seghir) en est un, toi (journaliste) tu veux Harit ok, mais Amine est absent donc je ne parlerai pas de lui. Aujourd’hui, on a laissé plus d’opportunités à des jeunes. Après en 10 j’avais le choix entre Harit et Brahim (Diaz) et j’ai choisi Brahim », a expliqué le sélectionneur des Lions de l’Atlas .

« Concernant Amine Harit, le premier qui a confiance en lui, c’est moi »