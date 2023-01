«La note de 10 sur 10», il enflamme l’OM

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, l’OM a réalisé un énorme coup en s’offrant les services d’Alexis Sanchez, arrivé libre de l’Inter Milan. Depuis, le Chilien fait donc le bonheur des supporters phocéens sur la Canebière, mais aussi d’Igor Tudor qui s’est enflammé pour son attaquant, auteur d’un but ce samedi lors du choc face à l’AS Monaco.

Longtemps, l’arrivée d’Alexis Sanchez à l’OM a été annoncée. Il aura fallu attendre le dernier mercato estival pour que cela se réalise. Libéré de son contrat à l’Inter Milan, le Chilien a intégré l’effectif d’Igor Tudor, où il apporte toute sa qualité et son expérience. Sur le terrain, l’apport de Sanchez est notable, comme cela a été le cas ce samedi face à l’AS Monaco avec notamment un but du joueur de l’OM.

« C’est un champion »

Après la rencontre, Igor Tudor a d’ailleurs déclaré sa flamme à Alexis Sanchez. Rapporté par L’Equipe , l’entraîneur de l’OM a lâché : « Aujourd’hui, il mérite la note de 10 sur 10. Il a fait un match de champion parce que c’est un champion ».

« Une nouvelle confirmation de son talent