Un problème avec cette star de l’OM ? La vérité éclate

Lors du dernier mercato estival, l’OM a frappé fort avec l’arrivée d’Alexis Sanchez. Libéré de son contrat avec l’Inter Milan, le Chilien a donc posé ses valises sur la Canebière gratuitement. Un gros coup, mais sur le terrain, ça n’a pas toujours été facile avec Sanchez. Mais voilà que dernièrement, ça semble aller mieux avec l’attaquant de l’OM. Y’avait-il alors un problème ?

Longtemps annoncé dans le viseur de l’OM et de Jorge Sampaoli, Alexis Sanchez a fini par rejoindre le club phocéen et Igor Tudor. A 34 ans, le Chilien s’est alors engagé avec l’OM, où il a déjà marqué 9 buts, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison. Le rendement de Sanchez laisse toutefois à désirer pour certains. L’ancien du FC Barcelone pourrait apporter plus, bien qu’il évolue à un poste où il n’est pas totalement à l’aise.

« Il n’y a jamais eu de problème avec Alexis »

Mais après quelques mois passés à l’OM, ça va désormais un peu mieux avec Alexis Sanchez en 2023. En effet, la connexion entre le Chilien et ses coéquipiers est meilleure et cela n’a échappé à personne. Ce vendredi, après la victoire de l’OM face à Rennes (1-0) en Coupe de France, Valentin Rongier a d’ailleurs été interrogé sur le cas Alexis Sanchez. Et le milieu de terrain phocéen a alors été très clair, il n’y a jamais eu de problème avec le Chilien : « On a l’impression que l’équipe a plus de facilités à trouver Alexis Sanchez depuis 2 matchs ? C’est un attaquant. Il a besoin de marquer des buts et il a marqué le match d’avant. On sait que c’est bon pour sa confiance et que c’est bon pour nous. Mais non, il n’y a jamais eu de problème avec Alexis ».

« Il a toujours la même mentalité et il apporte toujours autant »