«J'ai triché» : Nouveau scandale à l'OM ?

Club historique du football français, l'OM a tout de même connu des passages noirs au cours de son histoire. Il y a eu notamment eu de nombreuses accusations contre le club phocéen, à l'instar notamment de l'affaire VA/OM avec des joueurs valenciennois qui auraient été achetés par Bernard Tapie. Et voilà que ce ne serait pas le seul scandale de ce genre concernant la formation marseillaise comme l'a fait savoir Charles Biétry.

Charles Biétry a connu différentes carrières au cours de sa vie. S'il a notamment été président du PSG, il a également été un grand journaliste sportif. Des souvenirs, il en a donc à la pelle et il en a livré quelques uns dans son livre intitulé « La Dernière Vague ». L'Equipe en a alors rapporté quelques extraits, dont un où un ancien joueur lui avoue avoir été payé avant de jouer un match contre l'OM.

« Marseille venait ce jour-là de gagner 1-0 à l'extérieur »

« Pour rester dans les zones grises du football, quittons Paris pour un grand stade de province, où Marseille venait ce jour-là de gagner 1-0 à l'extérieur. J'avais commenté et il était 2 heures du matin, je dormais dans ma chambre d'hôtel, quand le téléphone a sonné. C'était un joueur de l'équipe qui venait de s'incliner et avec lequel j'avais noué des relations d'amitié durant quelques parties de golf », explique d'abord Charles Biétry, avant de dévoiler le contenu de cette discussion.

« On m'a proposé un montage financier que je ne pouvais pas refuser »

« « Charly, me dit-il, je viens de regarder l'enregistrement de notre match, tu as été d'une incroyable gentillesse avec moi, mais je ne la mérite pas. J'ai triché. Tu as admiré mes dribbles, mes centres, mes ouvertures mais tout était faux. Après un dribble je revenais toujours en arrière, mes centres arrivaient au deuxième poteau quand mon attaquant était au premier, je centrais en retrait quand il était en pointe et les trois tirs que j'ai tentés n'étaient pas cadrés. Je suis désolé, Charly, mais tu connais ma situation familiale. On m'a proposé un montage financier que je ne pouvais pas refuser ». Rentré à Paris, j'ai revisionné le match et... c'était vrai, ce qui m'a profondément attristé », a ainsi poursuivi l'ancien journaliste sportif.