OM : Le successeur d’Aubameyang déjà trouvé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A l'image de son équipe, Neal Maupay connaît un net coup de moins bien. Prêté par Brighton jusqu'à la fin de la saison, l'attaquant ne s'est pas montré dangereux lors de ses dernières apparitions, ce qui suscite quelques interrogations. Mais pour Bafétimbi Gomis, l'ancien buteur de l'OGC Nice dispose de toutes les qualités pour réussir à l'OM.

La statistique est édifiante et illustre le gros coup de mou de Neal Maupay. Lors de ses quatre derniers matchs, l’attaquant n’a déclenché aucun tir. Remplacé à la 61ème minute face à Nice dimanche dernier ( défaite 2-0), le Franco-Argentin va vite devoir retrouver sa forme et sa confiance, car un nouveau concurrent pourrait débarquer à l'OM d’ici la fin du mercato et pourrait bien le menacer.

Ibra a des nouvelles pour l'OM ! Restez connectés, le mercato promet d'être bouillant 🔥

➡️ https://t.co/iTrbH1rIfA pic.twitter.com/zva3lud2F6 — le10sport (@le10sport) January 29, 2025

« Il tire son épingle du jeu »

Dans une situation délicate, Maupay peut compter sur le soutien de Bafétimbi Gomis. Ancien de l’OM, il est un grand fan de l’attaquant, passé par l’OGC Nice, mais aussi par l’ASSE. « Je l’aime bien. Il est dans un autre registre. C’est un petit que j’avais suivi à ses débuts à Nice avant d’aller à Saint-Étienne et d’avoir un bon parcours en Premier League. C’est un recrutement intelligent. Il n’a pas encore marqué autant de buts que son prédécesseur, Aubameyang, mais il tire son épingle du jeu, il essaie de faire avec ses qualités » a confié l’ancien international tricolore dans les colonnes de La Provence.

Maupay en grand danger ?

Pour Gomis, l’influence de Maupay se fait ressentir sur la place occupée par l’OM au classement (deuxième juste derrière le PSG). Mais le joueur doit faire face à une concurrence nouvelle, avec l’éclosion du jeune Robinio Vaz. « Pour l’instant, il tient bien la table puisque l’OM est 2e, il a une belle complémentarité avec ses compères de l’attaque. Il a moins de pression puisque Greenwood a pris le statut de buteur. Il y a aussi le jeune Vaz qui rentre et pointe le bout de son nez. Selon moi, il aurait même mérité de débuter à Nice » a-t-il lâché.