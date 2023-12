Insulté par le vestiaire de l’OM, Payet s’explique

Thibault Morlain

Durant l’été, l’OM a fait le choix de se séparer de Dimitri Payet. Un départ retentissant au sein du club phocéen et à propos duquel le vestiaire olympien a été tenu à l’écart. En effet, Payet n’a pas voulu tenir informer ses coéquipiers de ce qui se tramait en coulisses. De quoi valoir quelques insultes au désormais joueur de Vasco de Gama, qui a tenu à justifier son choix à ce sujet.

En juillet dernier, Dimitri Payet s’était présenté en conférence de presse aux côtés de Pablo Longoria. Et c’est en larmes que l’international français a annoncé son départ de l’OM, la direction olympienne ne comptant plus sur lui. Devant les journalistes, Payet en avait également profité pour faire un mea culpa auprès des joueurs de l’OM, lâchant : « Je tiens à m'excuser par rapport à mes coéquipiers... J'ai reçu beaucoup de messages mais je n'ai répondu à personne parce que je ne pouvais pas parler. Je m'excuse auprès d’eux ».

« J’ai fait silence radio »

Dimitri Payet n’avait donc pas tenu informer les joueurs de l’OM de son départ à venir. Mais pourquoi un tel choix ? Dans un entretien accordé à Téléfoot , l’ex-numéro 10 olympien a expliqué : « Je leur ai expliqué après, par la suite, après la conférence de presse. Mais entre le moment où je ne suis pas parti en stage et cette conférence de presse, pendant tout ce temps, j’ai fait silence radio. Parce que je ne voulais pas qu’ils comprennent ce qu’il se passe, en pleine préparation. Ça aurait peut-être mis un malaise dans le vestiaire, il y avait le match de Ligue des Champions qui arrivait ».

« Je me suis fait insulter pas mal après, ils se sont inquiétés »