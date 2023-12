OM : Payet annonce son retour à Marseille !

Hugo Chirossel

Alors qu’il comptait y terminer sa carrière, Dimitri Payet a finalement quitté l’OM contre son gré l’été dernier. Depuis, le meneur de jeu de 36 ans est parti au Brésil, où il évolue sous les couleurs de Vasco de Gama. Dans un entretien accordé à La Provence, le Réunionnais avait annoncé son intention de rendre visite à ses anciens coéquipiers, chose qu’il pourrait faire très bientôt puisqu’il est actuellement à Marseille.

Avant d’assurer le maintien de Vasco de Gama dans l’élite, Dimitri Payet est revenu sur son départ de l'OM dernièrement, dans un entretien accordé à La Provence . Une cicatrice qui n’est pas encore refermée pour l’ancien capitaine marseillais, qui se voyait finir sa carrière dans la cité phocéenne.

Payet répond à l’hommage de Gattuso

Au cours de cette interview, Dimitri Payet a notamment répondu à Gennaro Gattuso, qui dernièrement avait déclaré que l’OM avait « perdu des joueurs de caractère comme Payet, c'est vrai . » Des propos qui ont touché le Réunionnais de 36 ans : « On me l'a envoyé. Il a dit ça en conférence de presse ? Ça me touche parce qu'on ne se connait pas, on a dû lui parler de moi ou il a dû me voir jouer », a répondu Dimitri Payet.

Devinez qui est de retour au bercail ? ❤️ pic.twitter.com/63vMPpzOdw — Dimitri Payet (@dimpayet17) December 9, 2023

Payet est de retour à Marseille