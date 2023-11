Il signe à l'OM et reçoit une invitation inattendue

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi ont tous les deux quitté l'Atlético de Madrid pour migrer vers Marseille du côté de l'OM. Alors que le milieu de terrain centrafricain l'a convaincu de jouer au Vélodrome, le défenseur brésilien aurait aimé pouvoir l'attirer vers la Seleção.

Durant la dernière fenêtre de transferts, l'OM a chipé deux joueurs à l'Atlético de Diego Simeone : Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, le latéral gauche brésilien a révélé que l'international centrafricain avait trouvé les mots pour le faire signer à Marseille.

«J'espère qu'il restera longtemps à l'OM»

« Il m'a beaucoup aidé en arrivant ici. C'est comme un frère pour moi. Je ne parle pas encore français, c'était important pour moi qu'il m'aide. Sur le terrain il donne tout. J'ai parlé avec lui avant de signer ici. Il m'a poussé à venir ici. Je ne savais pas vraiment ce que représentait l'OM. Je vis actuellement ce que c'est d'être dans ce club. J'aime vraiment ce club. Je me rends compte de sa grandeur. Kondogbia a été très important pour moi, ici et à l'Atlético » , a confié Renan Lodi, avant de faire une confidence étonnante sur Geoffrey Kondogbia et la Seleção .

«Je ferais tout pour qu'il choisisse la sélection brésilienne»