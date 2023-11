OM : Une recrue dans le dur, casse-tête pour Gattuso

Hugo Chirossel

Arrivé cet été à l’OM en provenance de l’Atlético de Madrid, Renan Lodi a du mal à répondre aux espoirs placés en lui pour le moment. L’international brésilien reste sur deux prestations très décevantes le week-end dernier face au LOSC et ce jeudi sur la pelouse de l’AEK Athènes. Un problème pour Gennaro Gattuso, qui n’a pas de spécialiste du poste pour le suppléer.

À la recherche d’un arrière gauche cet été après le retour de prêt de Nuno Tavares, l’OM a jeté son dévolu sur Renan Lodi. Recruté contre 13M€ en provenance de l’Atlético de Madrid, le Brésilien de 25 ans est arrivé avec le statut de joueur international, lui qui a porté le maillot de la Seleção à 18 reprises. Sauf que depuis qu’il a débarqué à Marseille, Renan Lodi n’a pas vraiment convaincu et ses deux dernières prestations ne risquent pas d’arranger sa situation.

Lodi déçoit à l’OM

En grande souffrance samedi dernier face à Edon Zhegrova lors de la réception du LOSC (0-0), Renan Lodi a vécu une nouvelle soirée compliquée dans son duel avec Nordin Amrabat, ce jeudi sur la pelouse de l’AEK Athènes (0-2). Connu pour sa qualité de centre, le latéral gauche brésilien n’a délivré qu’une seule passe décisive depuis le début de la saison et s’est le plus souvent distingué par ses largesses défensives. Ce qui a été criant lors de ses deux derniers matchs. Il faut aussi noter que Renan Lodi a disputé quasiment toutes les rencontres de l’OM depuis le début de la saison et n’a pas vraiment eu l’occasion de souffler.

Quelles solutions pour Gattuso ?

En effet, Gennaro Gattuso n’a pas de spécialiste du poste à sa disposition pour suppléer l’international auriverde. Amir Murillo a parfois joué à gauche, lui qui est un arrière droit de formation. Les dirigeants marseillais comptaient s’appuyer sur l’émergence d’Emran Soglo, intégré au groupe et utilisé régulièrement par Marcelino lors de la préparation estivale. Mais l’international espoir anglais ne semble pas bénéficier du même crédit auprès de Gennaro Gattuso. Entré en jeu en fin de match face au Havre (3-0) et jeudi contre l’AEK Athènes, Emran Soglo a disparu des radars depuis l’arrivée du technicien italien. De quoi pousser Pablo Longoria à recruter un joueur au poste d’arrière gauche cet hiver ? Les dernières rumeurs ont fait état d’un intérêt de l’OM pour Quentin Merlin, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le FC Nantes. Affaire à suivre…