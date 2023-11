OM : De retour après son calvaire, il jubile

Hugo Chirossel

Comme cela a été le cas en septembre, Amine Harit a de nouveau été élu olympien du mois d’octobre. Une distinction qui vient récompenser le retour en forme de l’international marocain, notamment depuis l’arrivée de Gennaro Gattuso. Le milieu offensif de 26 ans savoure, lui qui a été écarté des terrains pendant de longs mois.

« Très content. C’est toujours un plaisir d’être élu olympien du mois. Ça vient récompenser des bonnes performances . » Élu olympien du mois de septembre, Amine Harit a de nouveau été plébiscité en octobre. Une juste récompense pour l’international marocain, qui semble se rapprocher de son meilleur niveau depuis que Gennaro Gattuso est devenu l’entraîneur de l’OM.

«Les choses sont positives pour la suite»

« Je pense que ça a été un très bon travail collectivement, il n’y a pas forcément les résultats qu’on aurait espéré, mais beaucoup d’améliorations de ma part, de la part de l’équipe, donc les choses sont positives pour la suite », a poursuivi Amine Harit, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de l’OM. Le milieu offensif de 26 ans a en plus inscrit son premier but de la saison lors match aller de Ligue Europa face à l’AEK Athènes (3-1).

«C’est quelque chose de spécial donc j’étais très fier»