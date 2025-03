«Il nous crie dessus», De Zerbi s’emporte à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent à l'OM depuis 2020, Leonardo Balerdi fait, aujourd'hui, figure d'ancien dans le vestiaire. Le défenseur argentin de 26 ans a vu de nombreux entraîneurs se succéder et a noté quelques différences notables. Arrivé l'été dernier, Roberto de Zerbi affiche son caractère sanguin, ce qui n'est pas pour lui déplaire.

Présent à l’OM depuis 2020, Leonardo Balerdi a vu passer bon nombre de coachs. De Jorge Sampaoli à Igor Tudor en passant par Roberto de Zerbi, il y en eu pour tous les goûts. Mais le défenseur argentin a bien accroché avec l’exigeant technicien italien, arrivé l’été dernier. Ses principes de jeu collent parfaitement à l’idée qu’il se fait du football.

Balerdi valide la venue de De Zerbi

« Lui et son staff m’ont dit: ‘avant tu touchais 70 ballons par match, maintenant, tu vas en toucher le double’. Je leur ai dit: ‘non ce n’est pas possible’ mais si, parfois j’en touche 140, 150. Au début, c’était plus difficile parce qu’on n’avait pas compris l’idée du coach à 100%. Le ballon venait toujours sur moi, c’était plus difficile parce que je devais faire ce qu’on devait faire. Maintenant, c’est plus simple parce que tous les joueurs comprennent les idées du coach » a confié Balerdi sur le plateau de BFM Marseille.

« C’est un coach magnifique »

Aujourd’hui, Balerdi a trouvé son rythme à l’OM, même si son quotidien est rythmé par les colères de Roberto de Zerbi. « Je me sens plus à l’aise dans le système de jeu. C’est plus exigeant, aussi bien en attaque qu’en défense car le jeu part de nous. Il sent les choses, il te donne des coups parce qu’il a cette exigence. Il est très passionné,, qui aime beaucoup le football. Je préfère toujours les coachs qui crient sur moi car je sais que ce coach va me faire progresser. Ils t’aiment vraiment. De Zerbi est comme ça avec tout le monde, notamment avec les joueurs du centre de formation. C’est un coach magnifique grâce à ça » a-t-il lâché.