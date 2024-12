Greenwood : Grosse annonce de l’OM sur son avenir !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du dernier mercato estival, l'OM n'avait pas hésité à mettre 30M€ sur la tables pour recruter Mason Greenwood en provenance de Manchester United. Après un début de saison tonitruant, l'attaquant anglais se montre moins décisif depuis maintenant quelques semaines. Malgré tout, le vestiaire de l'OM continue de lui promettre un avenir en or...

Avec déjà 8 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées en 12 matchs de Ligue 1, Mason Greenwood (23 ans) affiche des statistiques très honorables sous le maillot de l'OM. Recruté pour 30M€ en provenance de Manchester United l'été dernier, l'attaquant anglais a très rapidement réussi à prouver sa valeur, mais il peine à retrouver son gros rythme de croisière depuis maintenant plusieurs semaines. Pas de quoi inquiéter ses coéquipiers de l'OM et son entraîneur pour autant...

« Son avenir sera merveilleux »

Pierre-Emile Højbjerg, le coéquipier de Greenwood à l'OM, a pris la parole à ce sujet en conférence de presse : « Je crois que Mason est en train de grandir, à chaque match. Il a 22-23 ans. Tu n'es pas encore complet à cet âge-là. Je sais que lui aussi essaie de s'améliorer. On voit déjà un Mason de très haut niveau mais s’il continue de faire les choses bien son avenir sera merveilleux », assure le milieu de terrain danois de l'OM, qui promet donc un grand avenir à son partenaire.

« Un potentiel de top player »

Même son de cloche pour Roberto De Zerbi, l'entraîneur de l'OM : « Mason est déjà un leader technique. Je voudrais qu'il soit un leader sur tous les aspects, comme Maupay et Rabiot. Je pense qu'il faut une bonne saison. Il a des bas, mais dans l'ensemble c'est très bien. On veut le pousser à faire plus que ce qu'il fait déjà. Il ne doit pas se contenter de ça. Il a un potentiel de top player », a confié le coach italien de l'OM en conférence de presse. Reste à savoir si Mason Greenwood parviendra à retrouver son gros rythme dans les semaines à venir.