France 98 réclame un joueur de l'OM à Deschamps

De retour en équipe de France, Jonathan Clauss a marqué les esprits. Face aux Pays-Bas vendredi soir (1-2), le joueur de l'OM a délivré une passe décisive et a provoqué le danger à chacun de ses centres. Pour Bixente Lizarazu, le latéral droit marseillais a pris le dessus sur Jules Koundé, absent de ce rassemblement en raison d'une blessure.

Absent de la dernière Coupe du monde, Jonathan Clauss a vécu des semaines délicates. Mais le joueur de l'OM a tourné la page et a retrouvé le groupe de Didier Deschamps. Titularisé sur le côté droit de la défense, Clauss a réussi son retour, délivrant, notamment, une passe décisive à Kylian Mbappé.

Clauss sur le point de bousculer la hiérarchie ?

Sur le plan offensif, Clauss s'est montré dangereux, provoquant le danger à de nombreuses reprises. De quoi faire basculer la hiérarchie ? Selon Bixente Lizarazu, le joueur de l'OM a pris le dessus sur Jules Koundé.

« Clauss est le meilleur choix pour moi »