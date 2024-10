En plein conflit, il attaque l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Malgré la volonté du club de s’en séparer cet été, Chancel Mbemba est finalement resté à l’OM. Mis à pied lors du mois d’août pour son accrochage avec Ali Zarrak, responsable de l’équipe réserve, l’international congolais l’a de nouveau été dernièrement, après avoir refusé de se rendre à un examen médical. Toujours pas réintégré au groupe professionnel, l’entourage du défenseur de 30 ans a saisi la commission de discipline de la LFP.

Lors de cette trêve internationale, plusieurs joueurs de l’OM ont rejoint leur sélection, comme les Argentins Leonardo Balerdi, Valentin Carboni et Geronimo Rulli. Cette coupure va également être l’occasion pour Chancel Mbemba de retrouver les terrains. Placé dans le loft l’été dernier, à l’instar de Samuel Gigot et Jordan Veretout, le défenseur âgé de 30 ans n’a pas disputé la moindre rencontre depuis le début de la saison, mais a tout de même été appelé par Sébastien Desabre pour la double confrontation de la RD Congo face à la Tanzanie, dans le cadre des éliminatoires de la prochaine CAN.

Mercato - OM : Une offre est partie pour un joueur de Ligue 1 ! https://t.co/n316mjzSNu pic.twitter.com/QwkXoWmZvd — le10sport (@le10sport) October 8, 2024

Double mise à pied pour Mbemba

Dès le début du mercato estival, Chancel Mbemba a été informé par l’OM qu’il n’entrait plus dans les plans du club et de son nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, lui qui a pourtant toujours été considéré comme un cadre. L’international congolais (85 sélections) a refusé toutes les portes de sorties qui se sont offertes à lui et est toujours à Marseille, où sous contrat court jusqu’en juin 2025. Vexé de son déclassement, Chancel Mbemba s’était rendu coupable d’un accrochage avec Ali Zarrak, proche de Mehdi Benatia et responsable de l’équipe réserve, lors du mois d’août, ce qui lui avait valu une mise à pied et une retenue sur salaire.

Mbemba saisi la commission de discipline de la LFP

Alors que le staff médical de l’OM avait programmé des rendez-vous médicaux afin de faire examiner son genou, Chancel Mbemba a refusé de s’y rendre. En conséquence, le club l’a sanctionné d’une nouvelle mise à pied avec retenue sur salaire de 23 jours. Comme indiqué par La Provence, le conflit opposant les deux parties est loin d’être terminé, puisque l’entourage du joueur a saisi la commission de discipline de la LFP lundi. Les proches de Chancel Mbemba s’étonnent du traitement qui lui est réservé, à savoir que contrairement à ce que prévoit la Charte du football, il n’a pas été réintégré au groupe professionnel, n’a pas accès à la cantine du club, ni à la salle de musculation.