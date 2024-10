OM : Riolo désigne «le patron» de l’équipe !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir passé presque 10 ans en Angleterre, à Southampton puis à Tottenham, Pierre-Emile Hojbjerg a rejoint l’OM cet été, dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat. L’international danois s’impose déjà comme un joueur majeur pour Roberto De Zerbi et selon Daniel Riolo, c’est lui le patron de Marseille.

Parmi les nombreuses recrues arrivées à l’OM cet été, la plus importante est peut-être Pierre-Emile Hojbjerg. Le milieu de terrain âgé de 29 ans, prêté avec obligation d’achat par Tottenham, a déjà trouvé ses marques à Marseille, où il est le vice-capitaine derrière Leonardo Balerdi.

« Hojbjerg, c’est le patron »

« Hojbjerg, c’est le patron », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. L’éditorialiste attend désormais son association avec Adrien Rabiot. Ce dernier, libre depuis son départ de la Juventus, est arrivé mi-septembre et a encore besoin de temps afin d’être en pleine possession de ses moyens.

« À côté de lui, on attend Rabiot »

« À côté de lui, on attend Rabiot, il va falloir qu’il s’installe en tant que titulaire, on n’a pas de vraies informations sur son état physique. Peut-être qu’il va falloir un petit mois pour être au point et puis sortir Kondogbia qui n’est bon qu’une fois sur 4 », a ajouté Daniel Riolo.