«Dégoûté», il envoie un coup de pression à l’OM

La tension est palpable à Marseille, notamment depuis dimanche et le nouveau match inquiétant de l'OM en Ligue 1 (0-0 face à Toulouse). Les leaders des groupes de supporters se sont rendus à la Commanderie ce lundi pour s'entretenir avec Pablo Longoria qui, pour beaucoup, est responsable de ce début de saison raté.

Après la déception est venue l'heure des explications. Ce lundi, les leaders d'associations de supporters se sont rendus au centre d'entraînement de l'OM pour rencontrer l'état-major marseillais. Selon L'Equipe , les discussions ont été animées entre les deux parties et certains évoquent le terme de « règlement de comptes ». Depuis, Marcelino aurait annoncé son départ à ses joueurs selon le quotidien sportif.

OM : Un cadre du vestiaire lâche un message sur l’entraineur https://t.co/3eL9spUS4H pic.twitter.com/deCwocl9XK — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

« On attend une réaction et vite »

Avant de se rendre à la Commanderie, un membre des South Winners avait annoncé la couleur. « On n'est qu’en septembre et on est déjà dégoûtés. On se fait chier ! C’est lent, mou. Ce n’est pas notre OM. L’effectif n’est pas bon, il n’ y a rien de spectaculaire. L’avertissement qu’on leur a mis, c’est parce qu’on attend une réaction et vite » a-t-il lâché.

Longoria, responsable de cette situation selon les supporters